Le gouvernement promet 26 millions de masques par semaine

La secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, a assuré lors d’une conférence de presse téléphonique que la France pourrait fournir 26 millions de masques grand public chaque semaine. Selon elle, c’est "la montée en cadence rapide de la production et l'accroissement des volumes importés" qui permettra de fournir cette quantité.



Selon Agnès Pannier-Runacher, les efforts du gouvernement et des acteurs de la filière devraient "porter la capacité de production hebdomadaire à 50 millions de masques chirurgicaux et FFP2 d'ici octobre". Une somme qui reste pourtant un peu juste puisque le pays nécessite 40 millions de masques hebdomadaires, uniquement pour le personnel soignant et les établissements pour personnes âgées.



Reste à savoir si, au milieu de tout ça, La Réunion recevra sa juste part.