Le gouvernement prévoit une hausse de pension pour les retraités mahorais

Le gouvernement va proposer un amendement pour augmenter les pensions des retraités de Mayotte. Cette initiative intervient alors que le projet de réforme des retraites ne concerne pas ce département. Selon les informations de France Info, cette hausse de pension pourrait aller jusqu'à 150 euros par mois pour les retraités mahorais qui perçoivent actuellement en moyenne seulement 280 euros par mois.



L'amendement "20.563" valide gratuitement les annuités effectuées avant 1987, date de la création de la Caisse de retraite de Mayotte. Pour cette raison, aucun habitant de l’île ne peut avoir actuellement une carrière complète. L’amendement prévoit une hausse forfaitaire pour toutes les retraites du département, ce qui permettra d'aboutir à cette augmentation de 50 à 150 euros.



Cette décision politique est une réponse aux demandes de ce territoire sous pression économique et sociale, où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté de 940 euros pour une personne seule en France. Les deux députés de Mayotte ont multiplié les questions sur les retraites et l'exécutif espère leur soutien en proposant cette mesure.



Le coût annuel de cette mesure sera inférieur à 10 millions d'euros étant donné qu'il y a à peine plus de 5.000 retraités à Mayotte. À l’inverse, du fait de la jeunesse de la population, le régime mahorais est excédentaire et reverse chaque année 70 millions d'euros à l'assurance-vieillesse.