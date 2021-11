La grande Une Le gouvernement "prêt à parler" de l'autonomie de la Guadeloupe

Dans une allocution télévisée destinée aux Guadeloupéens, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer confie que le gouvernement se dit "prêt à parler" de "l’autonomie" de la Guadeloupe. "Il n’y a pas de mauvais débats", a ajouté le ministre. Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 09:03





Si les premières revendications concernaient les mesures sanitaires, la crise a révélé des revendications sociales. Ce vendredi 26 novembre, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer s’est adressé aux Guadeloupéens dans une allocution télévisée mise en ligne. Elle fait suite à un échange avec les élus locaux. La question de l’autonomie du territoire a été abordée et d’après le ministre, la question ne doit pas être un tabou.



"Le gouvernement est prêt à en parler"



« Certains élus ont posé la question en creux de l’autonomie, par rapport à son statut actuel de département-région d’outre-mer. D’après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d’elle-même. Ils souhaitent moins d’égalité avec l’Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler, il n’y a pas de mauvais débats du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens. », précise le ministre.



Dans cette allocution, Sébastien Lecornu a également annoncé la création de "1000 emplois aidés pour les jeunes".



Pour mettre un terme à cette crise,



