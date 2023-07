A la Une . Le gouvernement lance son nouveau plan contre les discriminations anti-LGBT

Former les forces l'ordre, soutenir les associations, inclure les familles homoparentales dans les formulaires à l'école... Tels sont les objectifs du plan 2023-2026 contre la haine anti-LGBT+ présenté ce lundi par la ministre déléguée Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Par La rédaction - Publié le Lundi 17 Juillet 2023 à 08:10

Ce plan, comportant une centaine de mesures, souhaite s'inscrire dans la continuité des actions engagées sous le précédent quinquennat comme l'accès à la PMA pour toutes ou l'interdiction des thérapies de conversion. Il est basé sur quatre grands volets : l'affirmation de la réalité des LGBTphobies, mesurer les phénomènes de LGBTphobie et de discriminations, garantir l'accès et l'effectivité des droits et enfin, défendre les droits LGBT+ dans les relations européennes et internationales.



Parmi les mesures phares de ce plan : 10 millions d'euros alloués afin de renforcer et pérenniser le soutien aux centre LGBT+. Le Gouvernement co-finance, de plus, l'ouverture de 10 nouveaux centres d'accueil et d'accompagnement des personnes LGBT+. "Les centres d’accueil et d’accompagnement des personnes LGBT+ sont des lieux essentiels. Tout le territoire hexagonal et ultra-marin doit en être pourvu", assure-t-on du côté du ministère.

Malgré des avancées ces dernières années, les actes anti-LGBT n'ont cessé d'augmenter: selon les chiffres relevés par le cabinet d'Isabelle Rome, ces actes ont connu une hausse de 129% l'an dernier. Un taux faramineux alors même que 20% seulement des victimes de menaces ou de violences déposent plainte.



"Ce plan a pour vocation à dire stop à toute impunité face à cette haine. Lutter efficacement contre la haine, c'est d'abord bien appliquer le droit", argue Isabelle Rome, invitée ce lundi de Franceinfo.



L'autre volet important de ce plan concerne la formation et la sensibilisation des forces de l'ordre mais aussi des personnels éducatifs, agents publics, professionnels et bénévoles associatifs. Le gouvernement assure que "100% des policiers et gendarmes" seront formés d'ici mai 2024, à raison d'une session de 2h30 organisée par FLAG!, l'association LGBT+ des agents des Ministères de l'Intérieur et de la Justice. Policiers et gendarmes bénéficieront également d'une demi-journée de sensibilisation sur les LGBTphobies dans le cadre de leur formation continue.



La lutte contre la LGBTphobie concernera aussi les enceintes sportives. Isabelle Rome a indiqué que "pour toute personne qui sera condamnée par un tribunal pour propos homophobe dans un stade, nous allons travailler à faire en sorte que le juge prononce par principe une peine complémentaire d'interdiction de stade".



Des mesures sont par ailleurs comprises dans ce plan et visent à mettre fin au harcèlement scolaire à caractère LGBTphobe. Des adultes référents seront mis en place dans les collèges et lycées. Dans son dernier rapport annuel, SOS Homophobie avait en effet relevé que c'était dans les lycées (35%) et les collèges (34%) qu'avait lieu la majorité des LGBTphobies en milieu scolaire. Le plan ouvre enfin l'usage de formulaires inclusifs afin que les élèves enfants de couples homoparentaux puissent les indiquer comme représentants légaux, à savoir deux pères ou deux mères.



En outre, une campagne de communication nationale sera menée courant 2024 pour sensibiliser le grand public aux violences conjugales au sein des couples de même sexe.