Le gouvernement lâche du lest sur charges sociales: "Une victoire" pour Ibrahim Patel, place désormais aux charges fiscales Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 6 Mai 2020

La moitié du chemin est faite pour Ibrahim Patel. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, qui militait depuis plusieurs semaines pour l'annulation des charges sociales en raison d'absence de chiffre d'affaires pour les entreprises à l'arrêt depuis le confinement, a obtenu gain de cause auprès du gouvernement. Les charges sociales des TPE de moins de 10 salariés sont annulées et le fonds de solidarité est désormais éligible aux personnes touchant une petite retraite exerçant une activité complémentaire. Malgré ces nouvelles avancées, le président de la CCIR demande à aller encore plus loin pour les entreprises.



Outre l'annulation des charges sociales, le gouvernement a également confirmé que les personnes touchant une petite retraite et qui travaillant en même à leur compte pour compléter leurs revenus, seront désormais éligibles au fonds de solidarité national.



Accueillant avec satisfaction ces mesures, "de belles avancées" pour Ibrahim Patel, ce dernier indique tout de même que les requêtes de la CCIR, au vu du tissu économique de l'île, ne sont que "partiellement entendues".



Il demande en effet que cette mesure d'effacement de charges sociales soit également étendue aux charges fiscales pour l'ensemble des entreprises de La Réunion. Concernant le chômage partiel, Ibrahim Patel demande à ce que le dispositif soit prolongé jusqu'à la fin de l'année 2020:





