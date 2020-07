A la Une . Le gouvernement ferme les frontières avec Madagascar, l’Inde et l’Afrique du Sud

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé le renforcement des dépistages Covid-19 avec 16 pays classés rouges à partir du 1er août. Trois pays de l’Océan Indien sont concernés : l’Inde, l’Afrique du Sud et Madagascar. Les frontières étant fermées, seuls les Français ou les ressortissants de ces pays résidant en France pourront arriver de ces destinations. Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 25 Juillet 2020 à 09:41 | Lu 790 fois

Face à la remontée des cas de contamination en France, le gouvernement a décidé de réagir : les frontières sont fermées avec 16 pays classés à risque. Seuls les citoyens français et les ressortissants de ces pays qui résident de manière stable en France pourront traverser la frontière avec un test de dépistage négatif. Les autres se retrouveront placés en quatorzaine. Les préfets pourront prendre un arrêté individuel de privation de liberté contre les récalcitrants.



"Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n’existe pas de stratégie de dépistage et que donc l’accès aux tests est difficile, en conséquence de quoi nous avons décidé de généraliser les tests à l’arrivée" a annoncé le Premier ministre en visite à l’aéroport de Roissy. Les pays concernés sont les États-Unis, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Panama, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Israël, Brésil, Pérou, Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar, Inde et Oman.



La Réunion se trouve donc concernée par trois pays : Madagascar, l’Inde et l’Afrique du Sud. Mais rien ne change réellement pour l’île puisque ces mesures sont celles imposées depuis une semaine. Des mesures similaires seront déployées dans les ports.





