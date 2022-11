A la Une . Le gouvernement envisage la création de titres de séjour pour les métiers "en tension"

Dans un entretien accordé au journal Le Monde, les ministres de l'Intérieur et du Travail, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ont annoncé envisager la possibilité de création de titres de séjour dédiés aux métiers "en tension" pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière. Une proposition qui devrait faire partie du projet de loi sur l'immigration, débattu début 2023. Par NP - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 16:09





Olivier Dussopt a indiqué au Monde ( article abonnés ) que la demande de facilitation de recrutement de travailleurs étrangers vient des organisations professionnelles du secteur. Le ministre du Travail a par ailleurs rappelé que le taux de chômage était de 7,5% au premier semestre 2022 contre 13,5% pour les travailleurs immigrés. Une différence de traitement à laquelle Olivier Dussopt souhaite mettre fin pour deux raisons principales : faire en sorte que le travail "redevienne un facteur d'intégration et d'émancipation" mais aussi combler les manques de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs comme dans le BTP, la restauration ou l'agriculture, qui comptent de nombreux travailleurs en situation irrégulière.Pour faciliter l'emploi de cette main-d'œuvre, le gouvernement envisage de suivre une demande de longue date des syndicats en mettant fin sous conditions au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Des travailleurs qui auront par ailleurs plus de chance d'obtenir leur régularisation en la faisant eux-mêmes s'ils postulent dans ces secteurs en tension, "sans passer par l'employeur", poursuit Olivier Dussopt.

Les débats parlementaires autour de ce projet de loi seront précédés par une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) plus efficaces, ajoute pour sa part Gérald Darmanin. Un sujet revenu au centre de l'actualité après le meurtre de la jeune Lola. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que sur les 122.000 OQTF (obligation de quitter le territoire français) prononcées en 2021, 50% ont fait l'objet de recours qui les suspendent. "L’une des dispositions du projet de loi qui sera examiné début 2023 au Parlement est de fortement simplifier les procédures et de passer de douze à quatre catégories de recours, pour exécuter beaucoup plus rapidement les mesures", précise le locataire de la Place Beauvau. Sur ce point, le gouvernement souhaite également que les étrangers concernés par une OQTF soient intégrés au fichier des personnes recherchées.