La grande Une Le gouvernement dévoile les modalités du contrôle technique des deux-roues

Le gouvernement prévoit d'instaurer le contrôle technique des deux-roues motorisés progressivement à compter de "début 2024", et entend qu'il soit "le moins cher et le plus simple possible" pour les propriétaires, a annoncé ce samedi le ministre des Transports. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 14:04

Le 1er juin, le Conseil d'Etat avait donné deux mois au gouvernement pour définir les modalités du contrôle technique des deux-roues. On en sait plus aujourd’hui sur les intentions du gouvernement et sur le calendrier.



Dans une vidéo diffusée sur le média Brut, le ministre des Transports a annoncé que cette mesure sera progressivement instaurée tout d'abord pour les véhicules les plus anciens et étalée jusqu'au 1er janvier 2027 afin d'éviter une congestion des centres de contrôle.



Tous les trois ans



Selon Clément Beaune, ce contrôle devra être effectué tous les cinq ans après la mise en circulation, puis tous les trois ans par la suite. L'objectif est d'inclure tous les deux-roues dans cette mesure, y compris ceux de moins de 125 cm³. Cependant, les motos destinées à un usage sportif et qui ne circulent pas sur la voie publique seront exclues.



Le ministre s'engage également à fixer le prix du contrôle technique autour de cinquante euros. Le ministère compte entamer des discussions avec les professionnels du contrôle technique afin de les encourager à proposer des tarifs abordables.



Rappelons que cette mesure s’appliquera conformément à une obligation européenne datant de 2014 mais jamais appliquée en France.

INFO BRUT - @CBeaune, ministre des Transports annonce sur Brut, le contrôle technique obligatoire des deux-roues à partir de début 2024, voici les annonces. pic.twitter.com/Yju9lleEqR — Brut FR (@brutofficiel) June 24, 2023