Le gouvernement annonce une remise de 15 centimes par litre d’essence

Pour faire face à la forte hausse du prix du carburant en métropole, le gouvernement annonce une remise de 15 centimes par litre. Une mesure qui concerne tous les Français selon le Premier ministre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 06:20

Depuis plusieurs semaines, la métropole connaît une hausse ininterrompue des prix du carburant. Les prix à la pompe se sont envolés et dépassent les 2 euros le litre pour le super et le gazole. Une situation qui a fait réagir le gouvernement.



Dans une interview accordée au Parisien, Jean Castex a annoncé une remise de 15 centimes par litre pour chaque Français sur tous les carburants. Une mesure qui coûtera à l’État environ 2 milliards d’euros. "Pour chaque plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros", a assuré le Premier ministre. Cette mesure rentre en vigueur le 1er avril pour une durée de 4 mois.



Les prix affichés seront les prix du marché et la remise se fera lors du passage en caisse. Le chef du gouvernement remboursera ensuite les distributeurs. Jean Castex appelle ces derniers, ainsi que les pétroliers, à faire "un geste complémentaire. Si l'État fait un effort de 15 centimes au litre, et qu'ils font par exemple un effort de 5 centimes, c'est bien 20 centimes qui doivent se retrouver dans la poche des Français", a-t-il ajouté.



Le journal a demandé au Premier ministre si cette mesure n’était pas électoraliste à un mois du premier tour de la présidentielle, ce qu’il a fermement nié. "Me voyez-vous leur dire ‘circulez, il n’y a rien à voir !’ parce qu'il y a une élection dans moins de trente jours ? Ce n'est pas ma conception de ma responsabilité" conclut-il.



Pour l’heure, aucune précision n’a été fournie concernant l’application de la mesure à La Réunion.



