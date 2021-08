A la Une . Le gouvernement annonce une aide à la presse écrite en outre-mer

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 22:32

Les ministères de la Culture et des Outre-mer ont annoncé ce soir la création d'une aide au pluralisme de la presse écrite en outre-mer.



"Cette aide pérenne au pluralisme" sera d'un montant de 2 millions d'euros par an, ont annoncé Roselyne Bachelot et Sébastien Lecornu, concerne la "presse écrite, imprimée ou bi-médias".



Deux remarques :



1) Deux millions divisés par le nombre de journaux présents en outre-mer, ça fait pas beaucoup au final par titre de presse, quand on connait les montants astronomiques des déficits de certains journaux.



2) Une fois de plus, on ne pense qu'à la presse écrite et on oublie (volontairement?) les pure players comme Zinfos qui ne sont présents que sur le net et qui connaissent une situation également difficile. Sans parler des radios et des télévisions...



Ce serait quoi la solution? Que nous imprimions un journal à quelques centaines d'exemplaires pour pouvoir prétendre nous aussi aux aides?



