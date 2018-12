Le gouvernement annonce l'abandon de la taxe carbone

C'est un geste fort du gouvernement envers les gilets jaunes. Après avoir annoncé mardi une suspension de six mois de la taxe carbone, le gouvernement réfléchirait, ni plus ni moins, à une suppression totale de cette taxe pour 2019 prévue dans le budget 2019.



"Le débat citoyen et parlementaire des semaines et des mois à venir devra permettre de trouver les solutions et les financements qui répondront aux enjeux de la transition écologique", explique l'Elysée.



Comme rappelé par BFMTV, trois mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier: la convergence de la fiscalité sur le diesel avec celle de l'essence, la hausse de la taxe carbone et enfin, l'alignement de la fiscalité du gazole non routier (GNR) sur celle des particuliers.



Sur l'ensemble de l'année 2019, le manque à gagner pour l'Etat se chiffre à 4 milliards d'euros estime le média.