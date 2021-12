Le gouvernement annonce des sanctions pour les entreprises qui ne remettront pas en place le télétravail

« Toutes les entreprises qui peuvent le faire et qui ne l’ont pas encore fait doivent renforcer le télétravail. On a fixé une cible à deux à trois jours de télétravail. On va regarder la semaine prochaine si c’est bien mis en œuvre. On va faire des contrôles », a déclaré la ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion, sur la chaîne LCI, ce mardi 7 décembre.



L'objectif de la réalisation de 5000 contrôles par mois a été fixé à l'Inspection du travail qui, jusqu'à présent, en effectuait 1000 (en octobre).



Face à l'augmentation des cas de contamination, le premier Ministre avait annoncé, la veille, la remise en place des mesures de télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. "C'est la bonne méthode", a souligné Jean Castex, laissant une épée de Damoclès sur la tête des entreprises, à savoir la passage de la recommandation à l'injonction qui viendrait "d'en haut" si les résultats ne sont pas probants d'ici à mi-décembre.



Les éventuelles sanctions seront d’abord des mises en demeure. « Mon objectif, c’est vraiment que ce renforcement du télétravail puisse se mettre en œuvre dans le dialogue social au sein de chaque entreprise et qu’on n’ait pas besoin de revenir à des obligations », souhaite Elisabeth Borne.