Le "gourou" présumé mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Suite à son audition par un juge d'instruction, et malgré qu'il ne reconnaisse pas les faits, le gourou présumé de Saint-André a été mis en examen pour viols et abus de faiblesse.Le juge des libertés et de la détention a décidé de son placement sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire stricte : il devrait pointer à la gendarmerie une fois par semaine. Il a l'interdiction de quitter le département et de se rendre à Saint-André.