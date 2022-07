La grande Une Le gourou présumé de la secte Fudakmi est libre

Soupçonné d'être à la tête du mouvement sectaire, Jean-Patrick A-D, l'homme qui se dit être la réincarnation d'un monarque divin, mi-homme, mi-femme, vient de sortir de prison à l'issue d'un an de préventive. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 12:08





Né à Saint-Denis en juin 1954, l'homme de 67 ans qui se fait passer pour la réincarnation "d'un guerrier divin scandinave" vient d'être très récemment libéré et placé sous contrôle judiciaire.



Quatre enfants volés



Une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Saint-Denis courant 2021 suite à la dénonciation d'un adepte de la secte dénommée "Fukadmi", Fraternité universelle des anciens khrasts mystiques. Ce dernier aurait réussi à sortir des griffes du gourou et de ses acolytes.



600 000 euros en liquide et 400 000 euros sur un compte



La supercherie aurait débuté dans l'île. Jean-Patrick A.-D aurait développé ses propres concepts religieux : un mélange de rites vaudou, de bouddhisme, de catholicisme et de mythologie nordique. Lui-même serait "une élue" d'origine finlandaise, sauf qu'au moment de sa naissance, sa grand-mère l'aurait déclaré comme étant un garçon.



Aussi, aux yeux des siens, le gourou serait une femme. Malheur à celui qui voudrait prouver le contraire, "celui qui voit le sexe du gourou mourra".



Le quadragénaire est en effet soupçonné d’avoir spolié des enfants à des adeptes en forçant plusieurs couples au sein de sa secte à abandonner leur bébé alors qu'il se déclarait ensuite comme le père à l’état civil. Il arrivait à convaincre les futures mères d'accoucher sous X en métropole pendant que lui simulait des grossesses à La Réunion.



Selon les premiers éléments de l'enquête, quatre enfants seraient les victimes de cette supercherie.



Une vie de luxe payée par les adeptes



L'enquête menée par les policiers de l’OCRVP, l’Office central pour la répression des violences aux personnes, a démontré que le suspect posséderait plusieurs maisons et appartements à La Réunion. Les enquêteurs auraient saisi plus de 600.000 euros en liquide et 400.000 euros sur ses comptes bancaires, le préjudice financier total n'étant pas encore déterminé.

À l'issue d'une année de détention provisoire, Jean-Patrick A-D vient d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit jusqu'à ce que, selon toute vraisemblance, il lui soit remis une convocation devant le tribunal correctionnel. Il encourt 5 ans de prison. Le 16 juin 2021, à l'issue de sa garde à vue dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit, le mis en cause avait été déféré et mis en examen pour abus frauduleux à l'encontre d'une personne pour une période de prévention allant de 1975 à nos jours, blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé au sein du tribunal judiciaire de Saint-Denis.