Le "gourou" de St-André déféré ce matin

L'homme est en garde à vue depuis mercredi. Il est accusé de viols, violences et abus de faiblesse, sur une période allant des années 90 à aujourd'hui, par pas moins de 9 personnes. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Arrivé ce matin à 8h au TGI, il va rencontrer un juge d'instruction, qui décidera d'une éventuelle mise en examen, puis le juge des libertés et de la détention le placera ou pas en détention provisoire.



Le Saint-Andréen était le "guide spirituel" d'une communauté de croyants, qui lui faisait confiance. Il est accusé par certains de ses "fidèles" de sévices sexuels, de coups et d'escroquerie. Pour sa défense, l'homme évoque un complot, il affirme avoir joué un rôle dans un mariage dont certains ne voulaient pas.



L'homme, sans emploi officiel, possède une belle villa à Saint-André, et ses explications quant à son train de vie seraient pour le moins évasives. Les plaignants affirment avoir financé la villa de 800 000 euros, certains auraient même contracté des prêts bancaires au seul profit du "gourou".