Le "gourou" de Saint-André en garde à vue

L'homme de 46 ans, a été placé en garde à vue ce mercredi à Malartic et devra répondre aux accusations de viols, violences et abus de faiblesse. Huit plaintes ont été déposées à son encontre.



Cette interpellation est un soulagement pour les victimes qui vivaient dans la terreur le sachant en liberté. En effet, celui qu'elles qualifient de "Sorcier Malbar" aurait exercé sur elles une emprise sectaire afin de leur faire subir des sévices et leur voler de l'argent comme le rapportent nos confrères Clicanoo.



Les faits qui lui sont reprochés auraient duré une vingtaine d'années et pourraient s'étendre également sur la commune de Saint-Louis sous la forme de "groupes de prière".