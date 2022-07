Le glacier Häagen-Dazs rappelle ses pots de crèmes glacées vanille

Les crèmes glacées vanille de la marque Häagen-Dazs ne doivent plus être consommés. Les autorités sanitaires françaises procèdent au rappel des pots de crème glacée vanille de 95 ml, de 460 ml, de 650 ml et des pots Vanilla collection sous étui de quatre pots de 95ml.



Les pots à ne plus consommer ont été fabriqués du 2 novembre 2021 au 6 juillet 2022. Ils présentent des traces d'Oxyde d'éthylène (ETO), supérieures à celles autorisées par la législation européenne dans l'un des ingrédients entrant dans la composition des produits concernés.



Le géant alimentaire General Mills, qui possède la marque Häagen-Dazs, soupçonne que ces traces d’ETO, un pesticide cancérogène, retrouvées dans ses produits peuvent être attribuées à un ingrédient, à savoir l’extrait de vanille fourni par l’un de ses fournisseurs. La présence résiduelle d’ETO dépasse légèrement les seuils de détection analytique.



Ce rappel volontaire concerne uniquement le parfum vanille mais se fait à l'échelle de toute la France. Ainsi, les distributeurs Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Franprix, Fresca, Futura, Intermarché, Leclerc, Marché Epinay, Match, Metro, Monoprix, Picard, Système U et les propres boutiques Häagen-Dazs sont concernés.