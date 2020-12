A la Une . Le gîte du Volcan devient écolo en 2022

Le Département a présenté les plans du futur gîte du volcan appelé à remplacer l'existant. Le bâtiment possède une architecture rappelant les cordées de lave sera construite selon le label Haute Qualité Environnementale (HQE). Sa livraison est prévue en 2022. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 16:56 | Lu 519 fois

"Le Volcan est le drapeau de La Réunion qu’il faut mettre en valeur", proclame Michel Vergoz. Évidemment fier d’être le maire de la commune qui abrite l’attraction numéro un de l’île, l’édile est heureux de voir le projet du nouveau gîte du Volcan se mettre en place. Le Conseil départemental de La Réunion a présenté le projet de reconstruction pour remplacer l’actuel, bâti en 1962.



"C’est avec beaucoup de fierté que nous portons ce projet de reconstruction du gîte du volcan. L’intérêt, pour nous au Conseil Départemental, c’est de porter une valorisation exemplaire des Hauts, à la fois à travers nos sites exceptionnels, mais également via une offre qualitative qu’on construit à nouveau", indique Rémy Lagourgue, vice-président du Conseil départemental. Ce futur gîte est un choix prioritaire du Département, soutenu par la Région et l’État, et s’inscrit dans une démarche globale de valorisation du Volcan.



Une architecture originale et environnementale



Ce projet porte une attention particulière à l’aspect écologique et environnemental. Le Département a fait le choix d’une démarche HQE afin de préserver le site exceptionnel. Le nouvel éco-gîte va également bénéficier d’une revégétalisation sur une surface de 4.000 m2 avec des plantes endémiques du Volcan. L’une des priorités sera de limiter les nuisances sur la faune et la flore locale. Le choix des matériaux a également été réfléchi pour anticiper sa déconstruction afin de limiter l’impact sur l’environnement.



Concernant l’aspect du bâtiment, le choix s’est porté sur la forme de trois « cordées » rappelant la formation de la lave séchée. La forme va totalement épouser le terrain et ses avancées dans le vide. La forme particulière permettra aux visiteurs d’avoir des vues différentes sur l’ensemble du site. Le coût total est estimé à plus de 9 millions d'euros.



Un gîte en écogestion



Le site sera alimenté en électricité par des panneaux photovoltaïques. Le système solaire permettra également une autonomie en eau chaude avec le soutien d’une chaudière à bois. L’alimentation en eau se fera par des captages qui permettront une autonomie de 40 jours.



Sur la gestion des déchets, aucun ramassage ne se fera sur le site du volcan. S’il y aura bien sur place un compacteur pour les déchets d’emballage, des poubelles de tri sélectif et un concasseur à verre, les visiteurs seront invités à repartir avec leurs déchets.



Le chantier doit débuter en 2021 et la livraison est prévue pour le second semestre 2022. Durant cette période, le gîte actuel continuera de fonctionner.







