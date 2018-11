Le gérant de l'ex-discothèque Le Chapiteau lourdement condamné

Stéphane Lauret a, ce jeudi après-midi, été condamné à 1 an de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve par le tribunal de Saint-Pierre. Le fils du fondateur de la discothèque le Chapiteau puis du Complex répondait de travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute.



En septembre 2015, alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée à l'encontre du Chapiteau, Stéphane Lauret et son père Georget, décédé cette année, n’avaient pas transféré actifs et salariés de la SARL Le Chapiteau vers la SARL L’Acacia.



D’importants mouvements financiers entre plusieurs sociétés gérées par l’homme d’une quarantaine d’années et son compte personnel avaient également été mis au jour, auxquels s’ajoutait une comptabilité incomplète.



Un an de sursis, 3 ans de mise à l’épreuve, assortis de l’interdiction définitive de gérer une entreprise et d’indemniser les victimes avaient été requis lors de son procès en septembre dernier.



Ce jeudi 15 novembre, le gérant du Complex voit sa peine assortie d’une obligation de formation et de travail, d'indemniser 50.000 euros aux victimes, d’une interdiction d'exercer pendant 10 ans et de la confiscation d’un bien immobilier à l'Etang salé.