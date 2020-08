Le gérant d'un restaurant dionysien suspecté d'avoir causé la chute mortelle d'un client

Dans la nuit du 6 au 7 août dernier, un drame s'est déroulé dans ce restaurant de la rue Maréchal Leclerc, à Saint-Denis. Un client âgé de 61 ans, habitué des lieux, a chuté de sa hauteur, sa tête heurtant le carrelage. Transporté au CHU Bellepierre, il présentait grave un hématome crânien et est décédé des suites de ses blessures le 9 août.



La fille de la victime n'a pas cru la version d'une chute accidentelle, aussi a-t-elle mené sa petite enquête, et la rumeur d'un râlé-poussé l'a conduite à prévenir la police. Le parquet a décidé de l'ouverture d'une enquête pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Suite à de nombreuses auditions et à la reconstitution des faits, le gérant du restaurant a été placé en garde à vue, il sera déféré au parquet ce mercredi, en vue d'une probable mise en examen.



Le gérant aurait demandé à son client de quitter l'établissement, pour cause d'ivresse, celui-ci obtempérant dans un premier temps avant de revenir à la charge. C'est alors que le gérant serait venu à la rencontre de la victime, et lui aurait posé les mains sur la poitrine pour stopper sa progression. L'a-t-il poussé ou simplement bloqué, c'est la question à laquelle devra répondre la justice.