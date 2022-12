A la Une . Le général des FAZSOI aux Comores pour lutter contre la piraterie…et l’immigration illégale ?

Selon nos confrères de Pour sa deuxième visite à Moroni la semaine dernière, le général Laurent Cluzel a rencontré Azali Assoumani, le président de la République fédérale islamique des Comores, accompagné de son état-major. L’objectif : renforcer la coopération militaire entre les deux pays afin d’optimiser les opérations de sauvetage en mer et lutter contre les menaces de la zone que sont les trafics illicites, la piraterie et les crimes.Le thème principal de cette rencontre portait sur le plan déjà engagé pour améliorer les capacités opérationnelles des gardes-côtes comoriens. "Il s’agit pour moi d’actions utiles. Il faut poursuivre dans cet élan. Il faut voir ensemble les moyens. Le but affiché est de contribuer à une montée en puissance des garde-côtes", a indiqué le général Laurent Cluzel à Al-Watwan Selon nos confrères de Mayotte la 1ère , cette rencontre a également l’occasion d’évoquer discrètement la problématique de l’immigration illégale vers le 101e département.