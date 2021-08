A la Une . Le général Laurent Cluzel, nouveau commandant supérieur des FAZSOI

Depuis le 1er août, les FAZSOI ont un nouveau commandant supérieur. Il s'agit du Général de brigade Laurent Cluzel, qui arrive de Lille, où il occupait les fonctions de chef de division au commandement des forces terrestres. Il remplace le général Yves Métayer. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 10:44





Le Général de Brigade Laurent Cluzel est depuis le 1er août 2021 commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien. Né le 3 juillet 1969 à Diego-Suarez, Madagascar, le Général Laurent Cluzel intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1990. Nommé sous-lieutenant en 1992, il est déployé en Centrafrique en 1995 puis à Mayotte en 1996. Nommé Chef de bataillon (Commandant) en 2002, il rejoint le cabinet du ministre de la défense en qualité d'officier de permanence.Il intègre en 2006 le cours supérieur d'état major puis le Collège Interarmées de Défense (CIA). Nommé Lieutenant -Colonel en 2006, il obtient le grade de Colonel en 2011 puis prend le commandement du Camp de Canjuers en qualité de chef de corps du 3ème Régiment d'Artillerie de Marine.En 2016, il rejoint Marseille en qualité de chef d’état-major interarmées de la zone de défense et de sécurité Sud puis, à compter de sa création le 1er octobre 2018, chef d’état-major de l’état-major de zone de défense de Marseille. En 2019, il est affecté dans la bande sahélo-saharienne en qualité de représentant du Général commandant de la force Barkhane auprès des armées du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).Nommé Général de Brigade en 2020, il est affecté à Lille en tant que chef division formation/préparation à l’engagement, au commandement des forces terrestres.Le Général de Brigade Laurent Cluzel est depuis le 1er août 2021 commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien. Il succède au général Yves Métayer





