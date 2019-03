Le gel de la taxe carburant confirmé par la Région

Malgré la hausse du prix des carburants ce mois ci, la Région a confirmé hier le gel des taxes sur les carburants.



Pour rappel, et conformément à la délibération du 19 décembre 2018, la collectivité a procédé à un gel de l'augmentation de cette taxe sur les carburants pour trois années à compter du 1er janvier 2019 et son taux a été ramené aux bases de janvier 2017.



L'impact de cette baisse représente un effort de 40 M€ pour la collectivité régionale cette année. Pour 2019, c’est un budget de 122 millions d’euros consacré en plus des interventions classiques, "au pouvoir d’achat des Réunionnais", indique la Pyramide inversée.



Au total, la collectivité s’engage sur un effort d’un montant d’un milliard d’euros en faveur du pouvoir d’achat. Pour La Réunion en 2019, conformément à la délibération de la commission permanente du 19/12/18, cette taxe représente: pour le sans plomb 95 et le sans-plomb 98 à 58.24 € par hectolitre ; pour le gazole à : 36.13 € par hectolitre.