Le futur téléphérique Papang se prépare à l'arrivée de Batsirai

Pour information, les dispositions constructives du transport par câble dionysien comme les pylônes supportant les cabines ou encore les gares les accueillant sont capables d'encaisser des rafales de plus de 250 km/h. Pas de souci à avoir donc concernant le passage de Batsirai qui devrait à son approche vers La Réunion souffler avec des pointes estimées à 100 km/h sur le littoral et de 120 km/h dans les hauteurs de l'île . Néanmoins, des étriers ont été posés sur le câble au niveau des têtes de pylônes pour éviter qu'il ne déraille, "par mesure de précaution", indique-t-on du côté de la Cinor.Concernant les cabines, c'est une autre paire de manche. En effet, en temps d'exploitation (ce qui n'est pas encore le cas), elles sont capables d'encaisser des rafales de l'ordre de 90 km/h maximum. Passé cette limite, les cabines seront automatiquement rangées dans leur entrepôt situé à la station de Bancoul. "Ces mesures de précaution vaudront pour toute l'année", indique Mikaël Nacivet, chef de projet du téléphérique à la Cinor.Pour rappel et alors que l'inauguration du téléphérique Papang était attendue pour le 23 décembre dernier, celle-ci a été reportée en ce début d'année pour finaliser le plan de secours du transport par câble.Selon nos informations, l'inauguration de la ligne devrait intervenir courant février, les équipes travaillant sur le projet finalisent actuellement la validation des dossiers administratifs et réglementaires pour obtenir l'arrêté préfectoral d'ouverture. L'annonce devrait se faire d'ici une quinzaine de jours.