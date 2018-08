Le futur hôpital de Saint-Paul sans accès direct à la quatre voies

"A moins de 7 mois de l’ouverture du nouveau centre hospitalier, au regard de la projection de trafic prévue (passage des urgences et de secours, patients, personnel, visiteurs, logistique..etc), nous ne pouvons imaginer que l’accès à cet établissement ne soit pas opérationnel au moment de son ouverture. Et pourtant...", s’étonne-t-il.



Faute de raccordement à la RN1, c’est donc par l’unique voie en double sens qui longe le quartier de Grand Pourpier que devront passer les milliers d’automobilistes chaque jour. Une desserte absolument pas calibrée pour un tel flux et qui demande une bonne minute supplémentaire à un véhicule d’urgence pour sortir ou rejoindre l’hôpital.



"Tous, nous pensions que les travaux actuels et "le banian ratiboisé" sur la nationale 1 avaient un lien avec la construction de l’accès direct à l’hôpital...eh bien que nenni. Il s’agit ni plus ni moins d’une 3eme voie à la route nationale actuelle pour...désengorger le rondpoint de Savanna. De même pour les véhicules d’urgences, ne pas avoir d’accès direct aux urgences par la nationale, c’est l’aberration même…", ajoute Willy Govindama, secrétaire CFDT Santé EPSMR, interrogé en vidéo.