Le futur centre hospitalier de Saint-Paul a trouvé son nom

Les équipes du CHGM ont enfin décidé du nom que porterait le futur hôpital de Saint-Paul, en construction depuis quatre ans. Après de nombreux ateliers, débats et autres discussions, six propositions de noms ont été annoncées.



Chacune d’entre elles ont été soumises à un jury, composé de la direction générale, du président de la communauté médicale de l’établissement, des chefs et cadres de pôle, des représentants syndicaux et des représentants des usagers. Ils se sont finalement mis d’accord sur l’intitulé "Centre Hospitalier Ouest Réunion", ce mardi 30 janvier 2018.



Le nom désormais officiellement confirmé, c’est désormais l’identité visuelle du centre hospitalier qui sera prise en main dans les prochains jours. Une équipe de graphistes sera en charge du travail. Deux de leurs projets seront ensuite soumis à l’avis des habitants de l’Ouest. Le résultat final du logo du centre hospitalier devrait être dévoilé d’ici avril prochain. La livraison de l'hôpital est prévue pour mars 2019.