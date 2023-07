Actu Ile de La Réunion Le fugitif Réunionnais arrêté la semaine dernière mis en examen pour double meurtre en récidive

Le Réunionnais de 42 ans qui avait été recherché pendant plusieurs jours et arrêté le 4 juillet dernier près d'Angers (49) a été mis en examen pour double meurtre en récidive et incarcéré. Selon le procureur de la République d'Angers, il a globalement reconnu les faits. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 10:25





L’homme de 42 ans, décrit comme ayant un "profil criminologique dangereux", est soupçonné d’avoir commis deux meurtres après avoir disparu durant une permission de sortie qui lui avait été accordée le 20 juin dernier. ​Il aurait d’abord mortellement étranglé une femme de 40 ans, dont le corps sans vie a été découvert à son domicile d’Angers le soir du 22 juin. Puis, tué un homme de 72 ans, dont le corps a été découvert début juillet à Chailland en Mayenne (53). Le fugitif aurait volé la voiture du septuagénaire, retrouvée brûlée au nord d'Angers. Le quadragénaire d'origine réunionnaise était activement recherché par les forces de l'ordre après s’être évadé de la prison d'Argentan, une commune située dans le département de l’Orne (61), où il purgeait deux peines, l’une de douze ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin et l'autre de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées.L’homme de 42 ans, décrit comme ayant un "profil criminologique dangereux", est soupçonné d’avoir commis deux meurtres après avoir disparu durant une permission de sortie qui lui avait été accordée le 20 juin dernier. ​Il aurait d’abord mortellement étranglé une femme de 40 ans, dont le corps sans vie a été découvert à son domicile d’Angers le soir du 22 juin. Puis, tué un homme de 72 ans, dont le corps a été découvert début juillet à Chailland en Mayenne (53). Le fugitif aurait volé la voiture du septuagénaire, retrouvée brûlée au nord d'Angers.

Le détenu en permission aurait également été aperçu le 28 juin, toujours en Mayenne. Il aurait tenté d’étrangler une femme enceinte le surprenant en pleine tentative de vol. Une personne serait alors intervenue mais l’homme serait parvenu à prendre la fuite une nouvelle fois.



Après 16 jours de cavale, l’homme a été retrouvé par la brigade anticriminalité dans un immeuble en chantier à Avrillé, près d'Angers. Ce mercredi, le Réunionnais a été mis en examen pour double meurtre en récidive. Il a ensuite été incarcéré. Selon le procureur d'Angers, "il a globalement reconnu les faits reprochés".