A la Une ... Le froid arrive samedi, mais les températures resteront supérieures à la moyenne L'hiver austral a commencé autour du 30, 31 mai. Les températures ont baissé mais restent supérieures aux moyennes de saison. Ceci est dû au fait que le vent vienne principalement de l'Est. Le froid devrait être plus présent à compter de ce weekend avec l'arrivée d'un vent en provenance du secteur Sud-Est.

Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo-France, nous révèle que l'hiver austral a bel et bien commencé, et ce, depuis le 30 mai dernier. Malgré des températures qui ont baissé, La Réunion reste, pour le mois de juin, au-dessus des moyennes de saison. Le vent devrait changer de direction à partir de ce weekend, ce qui entraînera une légère baisse des températures.



"On a des températures relativement plus basses que la moyenne, que ce soit sur le littoral que sur les hauts, par contre les températures de la journée sont légèrement supérieures aux moyennes."



"On a un vent qui vient du secteur Est qui amène des températures plus élevées que la moyenne, par contre à partir de samedi les températures vont à nouveau baisser légèrement du fait que le vent viendra du secteur Sud-Est."



"On aura une couverture nuageuse qui sera moins importante aujourd'hui que demain et on aura donc cette déperdition de la chaleur du sol qui pourra partir."



"Jusqu'à la fin du mois de juin, La Réunion devrait connaître des températures légèrement supérieures à la moyenne, ce qui est lié à la présence sur notre zone des Mascareignes, des températures de surface de la mer plus élevées."

Charline Bakowski





