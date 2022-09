A la Une . Le frère de Paul Pogba et quatre proches des frères Pogba incarcérés

L’information judiciaire ouverte le 2 septembre par le parquet de Paris pour extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs connaît un nouveau chapitre avec les mises en examen de cinq protagonistes dont le propre frère de l’international Paul Pogba. Par LG - Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 à 07:25

Il était en garde de vue depuis mercredi. Le frère aîné de Paul Pogba a pris la direction de la prison.



Mathias Pogba, 32 ans, a été mis en examen ce samedi pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle. Il a été placé en détention provisoire.

Les quatre autres suspects qui étaient également en garde à vue depuis le milieu de semaine ont été mis en examen pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle. Ils ont passé leur première nuit en cellule la nuit dernière dans l’attente de leur procès.



Ces quatre individus mis en examen sont tous des proches des frères Pogba. Ils sont âgés entre 27 et 36 ans.



Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, avait publié sur ses réseaux sociaux le 27 août une vidéo énigmatique dans laquelle il promettait des "révélations" sur son frère. Cette histoire rocambolesque avait permis de dévoiler que le champion du monde Paul Pogba avait porté plainte le 16 juillet auprès du parquet de Turin en Italie où il évolue au sein de la Juventus, pour des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022. Des tentatives d'extorsion se chiffrant à 13 millions d'euros.



Malgré la vidéo de son frère l’accusant de révéler son vrai visage, comme l’usage d’un marabout à l’encontre de son coéquipier en équipe de France Kylian MBappé, Paul Pogba avait estimé que son frère Mathias était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent.