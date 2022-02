Le français est-ce votre langue maternelle ? Kel lang ou koz dépi ou lé né ?

Nous sommes devenus des êtres qui ont grandi avec des balbutiements incompréhensibles bien logés dans un ventre maternel ; des sonorités inconnues mais habituelles que nous percevions certainement peau contre peau et qui nous avaient déjà donné une identité linguistique pour être accueilli-e-s dans la vie, pour nous accompagner tout au long de notre parcours ; avec laquelle nous en avons fait un support qui nous ont amené-e-s à communiquer, à nous exprimer et soutenir une liaison entre personnes.



Nous nous adaptons dans le meilleur des cas à partager et à comprendre les mots, les paroles et la langue face à la personne qui – nous – tient une conversation. On se rend curieuses et curieux d’apprendre davantage des autres langues maternelles selon nos envies, nos affinités ou encore nos besoins. Notre ouverture d’esprit peut être en constante surchauffe et/ou de pédagogie.



C’est beau de savoir parler et encore mieux de pouvoir bien s’exprimer, capter l’attention d’un public ou encore de faire preuve d’un charisme à toutes épreuves. Il est bien triste de ne pas pouvoir profiter de cet outil verbal qui n’aurait pas dû handicaper certaines personnes comme les muets ; victimes d’un défaut de « normalité » par rapport à la majorité d’humains.



Cette situation est incomparable à celle des personnes rencontrant des difficultés diverses : dysarthrie, bégaiement qui perturbent la communication et ravalent la confiance des personnes concernées mais qui permettent quand même l’expression verbale.



Aujourd’hui c’est la journée mondiale de la langue maternelle selon le site 365data.



Nous ne pouvons pas ne pas y attacher quelque force. En effet, sans ce cordon (même bien longtemps coupé à notre mère), comment pourrions-nous réfuter un tel héritage qui nous a été légué sans soucis, en toute préférence de ce que l’on est individuellement et qui nous permet chaque jour de nous rendre aptes à parler ?



Sans elles (mère et langue), sans le processus « normal » de l’évolution de l’être humain serions-nous les mêmes ? Nous leur devons une fière chandelle pour nous avoir inclus dans une société où le mélange des langues reste l’imprégnation et le symbole (entre autres) de ce savoir-être et de ce savoir-faire.



La langue maternelle, quelle qu’elle soit, est une richesse et une belle caisse à trésors : on l’apprend, on la propose, on la défie, on la partage, on l’enrichit, on la rend intelligente, on la perpétue (la liste est longue). La/sa langue maternelle : On l’aime !

Sujette souvent à des critiques, l’on arrive à se poser nombre de questions pourquoi son utilisation orale et écrite gêne et il y a une part de blessure ressentie quant à sa discrimination et sa dévalorisation.



Mon lang kréol y fé dépi lontan parti de mon patrimoine. Mi yèm koz ali, mi yèm ékrir ali é lé mon fiérté esprim amwin ek toute son bane mo na lontan lé dan noute diksionèr péi, ke nou la inventé, déssi lékèl nou la poz in bonpé zimaz.



Mon lang kréol y permète amwin évadé kan mon lespri lé tourmenté

Mon lang kréol y bafouille kan mon zié lé rempli larm é kan mon kèr lé gro avek lémosion, ek la pène

Mon lang kréol y donn amwin lenvi rir, santé, dansé kan mwin lé konten

Mon lang kréol y fé palpite mon kèr kan li bate for pou in zézèr y rogard amwin avek inta lamour

Mon lang maternel y lèss amwin rète sak milé, sak y di amwin : Pa bezwin ou la honte koz amwin é la manièr ou va ékrir awmin yenlèvra pa oute sentimen ke mi koné ou nana pou mwin. Nana poin d’sekré ente noute dé li !

Mon lang maternel sé mon sang, mon rasin, sé in vibration profon kan y di amwin : té kafrine oubli pa ou sorte !



La lang mon moman la of amwin é kan mon papa té koz ek mwin y vo toute lor nana si la tèr.

Mi yèm mète ali en valèr parské li reprézente in tacon zafèr y sorte dan mon kèr é lilé ossi in bertél rempli kifé pass é yembéli la vi mon bane zenfan.

Zordi, pou la zourné mondial la lang maternel : mon réspé lé gran pou léritaz moman-papa mwin la gainlle trapé é ramassé, ki yéfasra pa avek in boute la gom ou blanco.

Mon lang, mon kréol ke lé mon fanal bane zarboutan la lèss aterla : dan’n kèr, ke y bri mêm kan nana siraz nwar dan la nuite.