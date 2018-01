Le fou du guidon tente de fuir mais percute les gendarmes

La scène est digne d’un bon Benny Hill. Un jeune scootériste devra s’expliquer lundi matin devant le tribunal de Champ Fleuri.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le front de mer de Saint-Paul, il n’a rien trouvé de mieux que de faire le fou avec son bolide, jusqu’à importuner un père et sa fille sur ce même front de mer.



Après être passé à vive allure avec son deux-roues sur une zone piétonne, le jeune effronté essuie une remarque du père de famille. Le scootériste n’apprécie pas la remontrance et entend le faire savoir.



Les deux hommes n’en viennent pas aux mains mais les invectives pleuvent. Le père de famille appelle les gendarmes. Le scootériste sent que les événements commencent à mal tourner et prend la fuite. Les militaires arrivent sur place et poursuivent leur patrouille à la recherche du scootériste signalé.



Il prend les devants...



Pendant trente minutes, le deux-roues arpente les rues de Saint-Paul et prend de nombreux risques pour semer les gendarmes lancés à ses trousses. Au bout d’une demi heure du jeu du chat et de la souris, la scène burlesque se produit. Le fuyard grille un stop et percute un véhicule, mais pas n’importe lequel, celui des gendarmes… Le scootériste laisse en plan son engin à moteur et prend la fuite, à pied. Pour la petite histoire, le scooter se révèlera être un deux-roues signalé volé…



Après la collision, les militaires stoppent leurs recherches car pendant le choc avec leur véhicule, ils ont formellement reconnu une vieille connaissance. Le jeune homme est en effet bien connu des forces de l’ordre.



Le dernier rebondissement survient jeudi matin. Se sachant poursuivi, et voulant certainement éviter un réveil très matinal manu militari, le jeune homme se rend de lui-même en gendarmerie dès le lendemain de cette nuit agitée pour répondre de ses actes.



Placé en garde à vue, trois chefs d’inculpation sont retenus contre le fauteur de troubles. Menace avec arme contre le père de famille, diverses infractions au code de la route et évidemment délit de fuite après son accident avec le véhicule de gendarmerie. Placé en détention provisoire à Domenjod à l’issue de sa garde à vue, il sera présenté lundi matin en comparution immédiate.