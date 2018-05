Le footballeur réunionnais Dorian Bertrand élu meilleur joueur de National

Il a été désigné par ses pairs. Le footballeur réunionnais Dorion Betrand a été élu ce samedi meilleur joueur de National de la saison, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Clairefontaine.



Le milieu de terrain offensif de 24 ans, qui évolue en National au SO Cholet (région Pays de la Loire), était nominé aux côtés de Saïd Id Azza (US Concarneau) et Florian Sotock (Grenoble Foot 38).



L'ancien joueur du Saint-Denis FC , auteur de 6 buts pour 23 apparitions sous le maillot rouge et noir, devrait rapidement trouver un contrat professionnel. Selon le magazine France Football, la "révélation de National qui a bluffé les observateurs cette saison serait en contact avancé avec Guingamp", actuel 11ème de Ligue 1.