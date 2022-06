A la Une .. Le footballeur Kurt Zouma condamné pour avoir frappé son chat en vidéo

Le footballeur français Kurt Zouma a été condamné ce mercredi pour maltraitance animale. Il y a trois mois, une vidéo du défenseur de West Ham en train de battre son chat avait fait polémique dans le monde du football et sur les réseaux. Ce matin, il a été condamné par la justice anglaise. Par Jules LUMINEAU - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 15:19

La sanction est tombée ce matin pour le joueur de football Kurt Zouma : il sera condamné à180h de travaux d'intérêt général.



Le tabloïd The Sun avait révélé début février une vidéo de Kurt Zouma, filmée par son frère, en train de maltraiter son chat. On le voit clairement donner un coup de pied à l’animal puis, alors que la bête essayait de s’enfuir, de lui jeter violemment une chaussure. On voit ensuite le footballeur donner une énorme gifle au pauvre félin alors que celui-ci était retenu dans les bras d’un enfant, le tout sous les rires à gorge déployée de celui qui filme.

Cette vidéo a très vite fait le tour des réseaux sociaux et provoqué de vives critiques de la part des internautes mais aussi du milieu du football, notamment de la part du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui a qualifié les actes du sportif comme "intolérable et d’une cruauté sans nom", décidant de l'écarter de l’équipe pour un moment.



Traîné en justice par de nombreuses associations de protection animale, le Stéphanois a immédiatement plaidé coupable. "Il n’y a pas d’excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo". Ces excuses ne lui éviteront pas la condamnation ni la sanction de 180h de travaux d’intérêt général.



En outre, la justice anglaise lui interdit de posséder des animaux de compagnie pour 5 ans et ses chats ont été recueillis par la RSPCA, la SPA londonienne.