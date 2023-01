International Le footballeur Dani Alves visé par une enquête pour agression sexuelle et placé en garde à vue

Le footballeur brésilien Dani Alves a été placé en garde à vue vendredi à Barcelone dans le cadre d'une enquête le visant pour agression sexuelle présumée. Par JC Robert - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 18:02





Dani Alves, qui a nié toute conduite délictueuse et a affirmé ne pas connaître la plaignante, était en vacances à Barcelone après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne et avant de retrouver son actuel club des Pumas de Mexico, rapporte



Une accusation qui plonge dans la tourmente le footballeur à la carrière impressionnante, avec des clubs tels que le FC Barcelone, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Il est également considéré comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux de l'histoire du football. L'enquête est encore en cours, Dani Alves est jusque-là présumé innocent. Une femme a déposé plainte le 2 janvier dernier, accusant le joueur de 39 ans d'attouchements. Les faits présumés se seraient produits dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre.Dani Alves, qui a nié toute conduite délictueuse et a affirmé ne pas connaître la plaignante, était en vacances à Barcelone après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne et avant de retrouver son actuel club des Pumas de Mexico, rapporte Actu17 Une accusation qui plonge dans la tourmente le footballeur à la carrière impressionnante, avec des clubs tels que le FC Barcelone, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Il est également considéré comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux de l'histoire du football. L'enquête est encore en cours, Dani Alves est jusque-là présumé innocent.