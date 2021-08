zinfos-moris.com Le football mauricien ébranlé par une sombre affaire de voyeurisme dans les toilettes de la Fédération

Par E. Moris - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 13:31

Scandale à l'île Maurice. Le monde du foot se retrouve désormais au cœur de la tempête. Si la présomption d’innocence opère plus que jamais dans pareille situation, ce sont pourtant des accusations très graves et très lourdes qui pèsent désormais sur le monde du sport.



Suite à une plainte pour voyeurisme à la police par la secrétaire administrative Mila Sinnasamy au sein de la Mauritius Football Association (MFA). La presse internationale s'est emparée de l'affaire. C'est ainsi que le journal anglais « The Guardian »...



