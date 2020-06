A la Une .. Le football amateur peut reprendre, mais la FFF recommande aux licenciés de répondre à un questionnaire santé

Le football français amateur peut enfin rechausser ce lundi 22 juin, jour de la troisième étape du confinement. Une décision attendue à La Réunion où la Ligue Réunionnaise de Football espère reprendre le championnat le 11 juillet, même si cette idée ne fait pas l’unanimité. Toutefois, la FFF recommande aux futurs licenciés de remplir un questionnaire Covid-19 qui ne va pas simplifier le retour sur le rectangle vert. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 15:59 | Lu 218 fois

C’est officiel depuis ce lundi 22 juin, le football amateur peut reprendre. Après des mois d’interruption qui vont laisser des traces, c’est le football dans son ensemble qui va payer ces mois d’arrêt. En effet, la France est le seul pays européen qui n’a pas repris son championnat professionnel, faisant perdre des centaines de millions d’euros à la FFF. Cette perte d’argent a d’ailleurs été source de conflits entre le monde professionnel et le foot amateur qui se sent encore plus laisser pour compte.



La reprise du football amateur s’accompagne toutefois de mesures sanitaires à respecter. Ainsi, la Commission Fédérale Médicale de la FFF a mis au point un questionnaire Covid-19 à remplir pour tous les demandeurs d’une licence. Tous les sportifs ayant eu le Covid-19, ayant été en contact avec un malade, possédant une pathologie et n’ayant pas fait de sport depuis plus de 3 mois ou tout simplement à un seul « oui » au questionnaire devront absolument consulter le médecin avant la signature de la licence.



Le cas du football péi



Ce questionnaire devrait être également à remplir pour les footballeurs locaux, mais rien n’est certain pour le moment. La seule certitude est que la Ligue Réunionnaise de football doit tenir mardi 23 juin son Comité directeur. C’est au cours de cette réunion qu’Yves Ethève, le président de la LRF et son bureau doivent trancher concernant la reprise des championnats de Régional le 11 juillet ou pas. Cependant, un collectif de présidents de clubs de foot péi tente de le faire changer d’avis.



Pour ces présidents, la santé des joueurs est en jeu. Certains médecins abondent en ce sens puisqu’ils estiment qu’il faudrait au minimum 6 semaines d’entraînement avant de jouer un match plein, comme cela se passe pour les clubs professionnels. Les débats devraient être fort animés et la discussion concernant le questionnaire pourrait passer à la trappe. Réponse demain soir.