Le fonds vert accélère la transition écologique à La Réunion: Sept projets soutenus par l’État pour 1,4 millions d’euros

Annoncé par la Première ministre, Élisabeth Borne, fin août dernier, le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé Fonds vert, est doté de 2 milliards d’euros afin d’aider, dès 2023, les collectivités territoriales et leurs partenaires à accélérer leur transition écologique. Par NP - Publié le Mercredi 5 Avril 2023 à 08:48

Des objectifs clairs ont été fixés à l’échelle nationale : la neutralité carbone et la zéro artificialisation nette d’ici 2050. Ce lundi, les 150 premiers lauréats du Fonds vert ont été annoncés. 18 d’entre-eux sont ultramarins, dont 7 sont des lauréats de La Réunion.



Renaturation des villes et des villages



Le projet de forêt urbaine du littoral porté par la ville de Saint-Denis consiste en la création d’une micro-fôrêt urbaine sur le Barachois, en lieu et place de l’ancienne bibliothèque nationale du prêt aujourd’hui démolie et dont une partie des matériaux seront recyclés dans une logique d’économie circulaire.



En milieu urbain, les arbres rendent de multiples services. Ils améliorent la qualité de l’air et représentent des supports pour le développement de la biodiversité. Ils permettent de lutter contre les îlots de chaleur, participent à l’atténuation du réchauffement climatique.



L’aménagement de ce site présente un caractère scientifique expérimental très intéressant dans le contexte d’aménagement et de protection du littoral et de préservation du trait de côte.



Fonds vert : 180 000 €



Sous cette thématique « renaturation des villes et villages », 3 autres projets réunionnais sont soutenus par l’État :



* L’aménagement des berges de la rivière des Galets de la commune de Le Port. Fonds vert : 125 000 €

* L’aménagement d'un espace de verdure sur l'îlot Flamboyant de la commune de Saint- Denis. Fonds vert : 800 000 €

* Végétalisation des façades extérieures de l'hôtel de ville et de l'école élémentaire Pau Hermann de la commune Les Avirons. Fonds vert : 30 525 €



Recyclage foncier



La transformation d'une friche en front de mer en parc forestier urbain sur la commune de Saint-Denis. Fonds vert : 200 000 €



Accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030



Élimination des déchets métalliques du lagon par le bureau d'études en biologie et écologie marine Galaxea. Fonds vert : 27 200 €



Renforcement tri à la source / valorisation des biodéchets



Acquisition d’un broyeur de déchets verts de la commune Les Trois-Bassins. Fonds vert : 37 219 €

