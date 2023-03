International Le fœtus de son frère jumeau enlevé du cerveau d’une fillette d’un an

Il s’agissait ni plus ni moins que de son frère jumeau. Un fœtus de 20cm a été enlevé du cerveau d’une fillette de 1 an. Par PJ - Publié le Samedi 18 Mars 2023 à 12:12

Un « fœtus in foetu intraventriculaire » a été identifié dans le cerveau d’une petite fille de 1 an en Chine.



Le fœtus de son frère jumeau s’était logé dans le cerveau d'une fillette qui présentait un retard moteur et une tête hypertrophiée. La découverte a été faite lorsque les parents, inquiets, sont venus consulter leur médecin.



Lors des examens, les spécialistes se sont aperçus que le cerveau de la petite fille était comprimé car un fœtus s'y était logé. Il s'agissait du jumeau de la petite fille.



Entre cinq à sept jours après la fécondation, l'un des embryons ne s'est pas séparé correctement et s'est laissé envelopper par l'autre. Ne pouvant pas se développer correctement, il est resté "vivant" grâce à l'approvisionnement en sang du jumeau.



Même si ce type de malformation - appelée "fœtus dans un fœtus" - est extrêmement rare, pas moins de 200 cas ont été observés à travers le monde.



Les médecins ont effectué une ablation chirurgicale sur la fillette et le foetus a enfin pu être retiré.