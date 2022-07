A la Une .. Le florilège hebdomadaire des cochonneries qui salissent La Réunion

Par LG - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 17:18





Voici un florilège des dépôts sauvages trouvés et photographiés durant cette semaine : Sept contributeurs ont "shooté" cette semaine les déchets balancés dans la nature par des indélicats. Ce qu’il ressort une nouvelle fois de ces trouvailles qui font tache dans le paysage, c’est la grande imagination des pollueurs. C’est par exemple le cas de ces cartons recyclables et donc valorisables mélangés à des déchets verts ou à de l’électroménager ou encore des dépôts créés à 1 minute à pied d'une déchetterie.Au registre des grands "classiques" du site participatif , il y a les batteries automobiles abandonnées, les épaves découpées au bord du chemin ou encore des déchets placés au pied d’un panneau de sensibilisation dans les Hauts de l’Étang-Salé par exemple.Voici un florilège des dépôts sauvages trouvés et photographiés durant cette semaine :