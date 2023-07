A la Une . Le fisc repousse d’un mois la déclaration des biens immobiliers

Face à la pagaille et aux appels massifs des contribuables aux impôts, la DGFIP a annoncé reporter au 31 juillet la déclaration d’occupation des biens immobiliers. Seulement la moitié des propriétaires avaient fait la démarche, et la grogne commençait à monter face à cette nouvelle obligation. Par La rédaction - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 08:37

C’est la pagaille dans les centres des Impôts, idem sur les lignes téléphoniques d'assistance. Depuis début juin, certains centres pouvaient recevoir jusqu’à 80.000 appels par jour.



En effet, de nombreux propriétaires ont découvert cette nouvelle déclaration d’occupation des biens immobiliers lors du rappel envoyé en juin. Entre bugs informatiques, informations erronées du Fisc ou encore difficulté de faire des modifications, seulement la moitié des déclarations avaient été envoyées.



Pour tenter de calmer les esprits, la DGFIP annonce le report de la date limite de déclaration en ligne au 31 juillet, contre le 30 juin normalement. Une amende de 150 euros est prévue pour les déclarations non faites, mais le fisc assure qu’il se montrera compréhensif pour cette première déclaration.