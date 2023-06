A la Une . Le fisc compte utiliser l'intelligence artificielle pour débusquer les vérandas non déclarées

Après la traque des piscines grâce à l'intelligence artificielle, le fisc souhaite aller plus loin en s'attaquant aux extensions comme les vérandas et abris de jardins. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 15:34

Grâce à un logiciel d’intelligence artificielle, le fisc a débusqué plus de 120.000 propriétaires de piscines non déclarées, rapporte Le Parisien. Ceux-ci ont reçu ou vont recevoir un courrier ou un mail de la part de la Direction générale des finances publiques les invitant à régulariser la situation et à déclarer sous 30 jours leur bassin.



Des recettes fiscales supplémentaires de l’ordre de 40 à 50 millions d’euros sont attendues par ce biais, avait indiqué Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques, au média lors du lancement de la campagne déclarative de l’impôt sur le revenu en avril.



Pour mieux dénicher les "oublis", Bercy a fait appel à Capgemini, qui a développé avec Google un logiciel qui permet d’exploiter les vues aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) afin de les comparer aux données du cadastre.



Et le fisc compte bien aller plus loin en visant les vérandas et abris de jardin notamment. "Nous nous attaquons progressivement à des sujets plus largement répandus comme les extensions, les maisonnettes construites sans permis…, ", avait expliqué au Parisien début mai Jérôme Fournel, précisant toutefois que cela demande un peu plus de temps "pour que l’algorithme soit de même qualité que pour les piscines, avec un taux d’erreurs et d’échecs très faible."