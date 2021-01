"Le fils du maire aurait frappé en premier", la version de la production selon TPMP

"Les premiers coups auraient été portés par le fils du maire"@B_Castaldi a contacté la production des Anges qui a expliqué au chroniqueur ce qu'il se serait passé lors de l'agression du maire à La Réunion #TPMP pic.twitter.com/FEcPHNSROF

L'émission Touche Pas à Mon Poste s'est penchée pour la deuxième soirée consécutive sur la rixe qui a opposé des proches du maire de Saint-André à Ricardo, Nehuda et un membre de la production des Anges de la téléréalité. L'avocat parisien de Joé Bédier était lundi l'invité du talk-show de C8, il avait notamment déclaré que ses clients étaient face à " des gens lâches ."Ce mardi soir, c'était Raphaël Pépin, décrit comme ambassadeur des Anges de la Téléréalité, candidat à de multiples reprises, qui s'est exprimé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : "Ils ont accepté les photos. La jeune fille de la production a demandé de ne pas faire fuiter les photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour garder un maximum de secret professionnel", relate-t-il. Ce à quoi un proche de Joé Bédier aurait assuré : "Ecoute, ici, t’es pas chez toi. On fait ce qu’on veut !"Il affirme que Ricardo et Nehuda sont ensuite venus défendre la jeune femme et s'est alors que le premier aurait été frappé.Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna ont par la suite pris la parole et ont aussi relayé ce qu'ils affirment être la version de la production : "C’est le fils du maire qui a frappé en premier, Ricardo s’est pris une chaise sur la tête. Il a dû aller à l'hôpital."L'animateur de Touche Pas à Mon Poste a expliqué avoir aussi été contacté par la production et avoir obtenu cette même version.