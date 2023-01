Le fils du Docteur Pota rend hommage à un médecin au bon coeur

"Docteur Pota, un médecin au bon coeur", sort aux éditions Vérones. L’ouvrage est écrit par son fils Alex.



Le Dr Alix Pota a vécu une vie riche en rebondissements en tant que médecin mais aussi en tant qu’homme politique. Pour l’auteur, malgré les bonnes actions qu’il a menées, son père était un homme modeste.



Alexis Pota naît en 1932 à Saint-Denis. Il y mène toute la scolarité jusqu’au baccalauréat. En 1948, le jeune Alexis Georges Pota quitte son île pour s’envoler vers la métropole. C’est là-bas qu’il prépare ses études de médecin, à Montpellier. Il fait aussi la connaissance d’une Réunionnaise qu’il épouse quelque temps après en regagnant son île. Il se marie avec Marthe Virapin-Apou avec laquelle il aura trois garçons.



Pendant dix ans, il exerce aussi la fonction de premier adjoint à la mairie de Saint-Paul et est élu député de la deuxième circonscription. Dès son retour à La Réunion, il rencontre Paul Vergès, responsable du Parti Communiste Réunionnais, ainsi que son frère Jacques Vèrges, avocat.



Sa vie, Alexis Pota la dédie à la défense des pauvres et des malchanceux, c’est pour lui la continuité de sa vie de médecin. Cependant, il subit aussi des trahisons et des déceptions qui forgent son caractère.



Le Docteur Pota prend sa retraite politique en 1999 et décède d’une longue maladie en 2014, à l’âge de 82 ans.



Ce parcours admirable, son fils Alex a souhaité le retracer dans un livre, et ce malgré son état de santé. Alex Pota, qui a suivi des études de biologie à Montpellier et qui est rentré à La Réunion pour intégrer l’École Normale afin d’enseigner dans le primaire, devient directeur d’un établissement en 2010. En 2013, on lui découvre un cancer colorectal. Il subit alors deux opérations ainsi que de la radiothérapie et de la chimiothérapie.



En mai 2014, alors qu’il occupe les fonctions d’adjoint en charge des écoles à Saint-Paul, il fait un AVC qui lui paralyse tout le côté droit et le prive de parole six mois durant.



Aujourd’hui, il en garde de grosses séquelles et s’exprime encore avec beaucoup de difficultés. Ce livre est donc aussi une preuve d’abnégation et de courage.