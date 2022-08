La grande Une Le fils de Jean-Bernard Caroupaye victime d'une agression au couteau

La nuit dernière, vers 22 heures, sur un parking à l'entrée de St-André, le trentenaire a reçu plusieurs coups au visage et aux mains. Grièvement blessé, il a été transféré à l'hôpital de St-Benoit puis, à Bellepierre. Son agresseur a été interpellé. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 08:06

Des traces de sang se trouvent toujours au sol de ce parking situé à l'entrée de la commune de St-André ou le fils du célèbre transporteur aurait, selon nos informations, reçu hier soir, vers 22 heures, plusieurs coups de couteau au visage et aux mains. Le trentenaire se trouvait dans sa voiture lors de cette agression.



Rapidement, les policiers sont intervenus. Selon les premiers éléments, l'auteur présumé aurait été repéré puis interpellé deux heures plus tard dans les environs. Conduit au commissariat de Malartic, il a été placé en garde à vue. Ses auditions devraient débuter dans la matinée afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ses actes présumés.

Quant au blessé, même si son pronostic vital n'est pas engagé, il a été conduit tout d'abord au GHER de St-Benoit avant d'être transféré vers le CHU à St-Denis. Il devrait vraisemblablement être prochainement entendu afin qu'il donne sa version des faits.