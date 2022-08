A la Une . Le fils de Jean-Bernard Caroupaye a été pris en chasse par son agresseur

Nous en savons plus sur le scénario qui a amené à l'ouverture d'une enquête pour tentative de meurtre à l'encontre du fils de Jean-Bernard Caroupaye. Par SF - IS - Publié le Vendredi 5 Août 2022 à 10:55

Comme nous vous le révélions ce matin , une agression au couteau a eu lieu hier soir à Saint-André vers 22 heures. Un homme d'une trentaine d'années a été la cible de coups de couteau. La victime a été acheminée au GHER puis au CHU de Bellepierre alors qu'elle présentait des entailles au visage et aux mains.

Nous en savons plus sur le déroulé de cette agression. Le fils de Jean-Bernard Caroupaye a été pris en chasse par son agresseur alors que les deux protagonistes se trouvaient chacun dans leur voiture, selon des témoins. Le différend a donc commencé bien avant que ne s'achève la scène des coups de couteau sur ce parking.



Ne pouvant échapper à son poursuivant, Christopher Caroupaye s'est brutalement garé sur le parking d'un commerce se trouvant à l'entrée de la ville.



​Dans la manoeuvre précipitée, il a percuté le mur de l'enseigne. Son agresseur a alors pu atteindre sa victime sur ce parking. Ce vendredi matin, les traces de sang encore présentes sur ce parking témoignent de la violence des coups. Rappelons qu'une enquête est ouverte pour tentative de meurtre.