Le fils d'André Thien Ah Koon poursuit Nathalie Bassire en justice

Les propos ont été tenus lors du débat opposant les deux candidats André Thien Ah Koon et Nathalie Bassire le 23 juin dernier sur Réunion La 1ère. "(…) son fils dont il vante les mérites et qui, auquel il a droit et que je respecte, a quand même été destitué de l’Ordre des notaires". Diffamatoire pour l'intéressé et ses avocats. "La destitution est une sanction infamante et déshonorante disqualifiant la personne qui la subit", notent-ils.



Patrice Thien Ah Koon n’a pas été destitué mais a choisi de céder librement ses parts et de quitter le notariat pour devenir entrepreneur, rectifient ses conseils le Batonnier Thierry Gangate et Me Alain Rapady.



Pour cette "atteinte à l’honneur et à la considération", la candidate déçue de ses municipales devra se présenter jeudi 30 juillet devant le tribunal.