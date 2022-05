Le film émouvant de la saison de Dimitri Payet

Dimitri Payet s'est aussi démarqué sportivement et a été classé parmi les joueurs les plus décisifs d'Europe et il est le footballeur qui a créé le plus d'occasion parmi tous les compétiteurs européens sur les cinq dernières années. Le Réunionnais a fait parler la poudre à 16 reprises cette saison et tout le monde se souviendra notamment de la reprise de volée exceptionnelle face au PAOK en demi-finale de l'Europa League Conference. Tout cela avant de se blesser à quelques journées de la fin du championnat de France alors que l'Olympique de Marseille tente de défendre sa deuxième place.