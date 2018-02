Le film d'animation Zombillénium nommé aux César 2018

Le long métrage Zombillénium - réalisé en grande partie à La Réunion - est nommé dans la catégorie du meilleur film d’animation. Le long métrage est co-produit par Pipangai et Gao Shan Pictures. Réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord, Zombillénium concourt contre Le Grand méchant renard et autres contes… de Benjamin Renner et Patrick Imbert, ainsi que Sahara de Pierre Coré.



La comédie d’aventure adaptée des bandes dessinées a été soutenue par l’Agence Film Réunion (AFR) et la Région Réunion dans le cadre "La Réunion, terre d’images et de tournages".



Pour rappel, ce dispositif vise à développer l’activité économique et touristique de l’île et à dynamiser le secteur du numérique et de l’audiovisuel en accueillant les tournages et en accompagnant les porteurs de projet.



"Après Adama, nommé pour le César du meilleur film d’animation en 2016, cette nouvelle sélection démontre le potentiel des studios et des professionnels réunionnais qui font face aux plus grands. Zombillénium a déjà été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes et en film d’ouverture au Festival d’Annecy en 2017, ce qui a permis de mettre La Réunion en avant au niveau mondial", s'est félicité Vincent Payet, Président de l’AFR.



La cérémonie des César se déroulera le 2 mars prochain à Paris.