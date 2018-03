Le film d'animation "Vilaine fille" une nouvelle fois récompensé

Vilaine Fille, le film d’animation réalisé par Ayce Kartal, produit par les Valseurs, co-produit par la société réunionnaise Gao Shan Pictures et soutenu par la Région Réunion, a remporté le Grand Prix du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand.



Il s'agit du premier film d’animation au palmarès du Festival de Clermont depuis 40 ans. Le jury a été séduit par "sa beauté visuelle, sa capacité à vous plonger dans l’imaginaire poétique d’une enfant dont les cauchemars sont pourtant réels".



D’une durée de 8 minutes, le film mélange poésie et noirceur. Composé de 10.000 dessins faits à la main, il raconte l'histoire vraie d’une enfant victime de sévices sexuels et aborde ainsi le sujet sensible des viols collectifs d’enfants en Turquie, le pays du réalisateur.



En moins d’un an, Vilaine fille a été présenté à une quarantaine de festivals et reçu 17 prix dont le celui du Jury à Annecy. L’Agence Film Réunion l'a présenté au public réunionnais en avant-première en juin 2017. Le film a ensuite été diffusé sur Arte.



Le réalisateur Ayce Kartal n’en est pas à sa première récompense. Il a réalisé deux autres films également primés : Marche arrière en 2013 et Birdy wouaf wouaf en 2016.