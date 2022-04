A la Une .. Le "film" RMC Sport revient sur un match à très haute tension pour Dimitri Payet

RMC Sport livre régulièrement des longs formats sur des rencontres de football particulièrement disputées. C'était le cas de la confrontation entre l'Olympique de Marseille et le PAOK Salonique en Europa Conference League. Dimitri Payet a réalisé une passe décisive et a marqué un but d'anthologie. Il a aussi à nouveau été la cible de jets de projectiles. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 14:07





Dimitri Payet s'est illustré durant cette rencontre avec une passe décisive dès la 13ème minute avant



Mais le Réunionnais a aussi été la cible de projectiles alors qu'il allait tirer un corner. Un joueur grec est venu lui dire de relancer le jeu mais Dimitri Payet l'a bousculé. L'arbitre ne l'a pas sanctionné pour cela.



Le Réunionnais est intervenu plus tard dans le match alors qu'un adversaire a lui aussi été visé par des projectiles lors d'un corner. Il s'est alors adressé au public pour réclamer l'arrêt de ces actes de violence.



RMC Sport résume tout ce qui s'est passé dans ce match dans le film de la rencontre OM-PAOK en Europa Conference League :

